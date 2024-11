Gabriel Braga vence após assumir luta com um dia de antecedência na PFL

Derrotado por Timur Khizriev, em agosto, na semifinal do GP do peso-pena (66 kg) da PFL, Gabriel Braga voltou ao caminho das vitórias de forma impressionante. Escalado pela companhia como substituto de Jesus Pinedo, o brasileiro assumiu a luta contra Jeremy Kennedy com um dia de antecedência e fez bonito. No evento final da organização na temporada 2024, realizado nesta sexta-feira (29), na Arábia Saudita, o atleta superou o canadense por decisão unânime, ampliando seu bom retrospecto na casa.

A luta entre os atletas foi equilibrada, mas com Gabriel levando a melhor na troca de golpes. Ao final dos 15 minutos de ação, o brasileiro, mesmo sem ter o devido tempo de preparação para o combate, convenceu os juízes laterais, obtendo um triplo 29-28, ou seja, os três profissionais enxergaram o atleta sendo superior ao canadense, ex-competidor do UFC, em dois dos três rounds.

Dessa forma, o representante da equipe 'Tropa Thai' justificou o status de ser um dos principais lutadores do Brasil na PFL. Na empresa desde 2023, Gabriel disputou nove lutas, venceu sete e perdeu duas vezes.