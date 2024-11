Daiane Silva retorna ao Brasil após internação na Inglaterra antes de estreia no Bellator

Um verdadeiro drama que chamou a atenção dos fãs de MMA parece estar próximo do fim. Depois de ser colocada em coma induzido e ficar hospitalizada na Inglaterra por mais de um mês, Daiane Silva foi liberada e retornou ao Brasil na última semana. A lutadora faria sua estreia no Bellator em meados de setembro quando, durante o corte de peso, passou mal e apresentou um quadro severo de insuficiência renal. A notícia da volta de 'Leidy Day', como é conhecida, foi dada em primeira mão pelo site 'Yahoo! Sports' e confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight, através de contato com seu treinador, Cristiano Marcello.

Adaptada ao circuito nacional e acostumada a competir entre as pesos-leves (70 kg), Daiane aceitou a oportunidade de lutar de última hora no Bellator, mas na categoria peso-pena (66 kg). Sem a devida preparação, o corte de peso apresentou problemas, fazendo a atleta da 'CM System' ficar internada por quase dois meses no Hospital Northwick Park, em Londres (ING). Como consequência, seu combate programado contra Eman Almudhaf foi cancelado do evento.

Liberada do hospital inglês há cerca de uma semana, Daiane foi transportada para o Brasil, seu país natal, onde se mantém observada em um centro de reabilitação. A lutadora já consegue falar e apresenta poucas limitações físicas, mas segue em tratamento para recuperar totalmente suas funções locomotivas e cognitivas. Apesar do quadro evolutivo, ainda é incerto se Leidy Day voltará a lutar no futuro.