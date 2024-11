Deiveson promete dar a volta por cima após derrota na luta principal do UFC Macau

Depois de um início avassalador no peso-galo (61 kg) do Ultimate, Deiveson Figueiredo viu sua sequência de três vitórias chegar ao fim. No 'main event' do UFC Macau, show realizado no último sábado (23), na China, o brasileiro levou a pior contra Petr Yan por decisão unânime, conhecendo assim sua primeira derrota na divisão. No entanto, se enganou quem pensou que o veterano ficou abalado com o revés.

Pelo contrário, Deiveson esbanjou fairplay ao reconhecer a superioridade do antigo detentor do título do peso-galo no duelo. De qualquer forma, o ex-campeão do peso-mosca (57 kg) frisou que nada se perdeu por conta do primeiro resultado adverso na atual categoria, minimizando o estrago causado

Vale pontuar que o atleta, após ser derrotado por Brandon Moreno pela segunda vez no peso-mosca, viu parte da comunidade do MMA questionar seu futuro no MMA, mas deu a volta por cima. Portanto, 'Daico', experiente nos esportes de combate e que já se reergueu antes, permaneceu confiante e garantiu ser apenas uma questão de tempo para se reencontrar com as vitórias.