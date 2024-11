Resposta! Gabriella Fernandes provoca rival após vitória no UFC Macau

Gabriella Fernandes possui motivos de sobra para comemorar a vitória no UFC Macau. No evento realizado no último sábado (23), na China, a brasileira surpreendeu ao finalizar a favorita Wang Cong no peso-mosca (57 kg), emplacou a segunda vitória seguida na companhia e, de quebra, faturou um dos bônus de 'Performance da Noite'. E não parou por aí. Depois de ter sido provocada pela chinesa no pré-luta, agora, 'Gabi' também pôde dar o troco.

Durante a encarada, realizada após a pesagem do show, Cong surgiu no palco com a maquiagem em alusão ao personagem 'Coringa' e chegou a fingir um disparo de arma de fogo contra Gabriella. Portanto, em entrevista ao canal oficial do UFC Brasil no 'YouTube' pós-luta, a atleta escancarou a felicidade não só por conquistar a vitória mais importante da carreira, como também por calar a rival.

É bem verdade que, no octógono, a brasileira teve dificuldade em lidar com a trocação de alto nível de Cong. Mas, apesar da desvantagem em pé, 'Gabi' não desistiu, aplicou knockdown na chinesa no segundo round e, no solo, a finalizou via mata-leão. Dessa forma, a atleta riu por último, já que aplicou uma 'lição de humildade' na rival, tirando sua invencibilidade no MMA.