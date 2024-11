Gabriella Fernandes fatura bônus de R$ 290 mil por Performance da Noite no UFC Macau

Gabriella Fernandes surpreendeu em ação no UFC Macau. No evento realizado neste sábado (23), na China, a brasileira, considerada zebra pelas casas de apostas para a luta contra Wang Cong, ignorou tal status e saiu do octógono com uma importante vitória por finalização. Pelo que fez na atração, a integrante do peso-mosca (57 kg) foi premiada pela companhia, levando para a casa o bônus de 'Performance da Noite', ou seja, um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 290 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do show. Na luta, Gabriella teve dificuldade em lidar com a precisão e técnica da chinesa na trocação e recebeu golpes significativos no primeiro round. No segundo assalto, a brasileira também teve problemas diante de Wang, mas tudo mudou. Apesar da desvantagem, a atleta acreditou em seu poder, abalou a rival ao acertar dois potentes socos em seu rosto e, no solo, finalizou rapidamente via mata-leão. Como não poderia ser diferente, 'Gabi' vibrou com o triunfo, o segundo seguido no UFC.

Outros bônus do evento

Além de Gabriella, Muslim Salikhov, Zhang Mingyang e Ming Shi também brilharam no UFC Macau e foram premiados por suas performances. Nos meio-médios (77 kg), Salikhov, de 40 anos, nocauteou Song Kenan com um chute giratório no primeiro round. Pelos meio-pesados (93 kg), Mingyang não tomou conhecimento de Ozzy Diaz, também liquidando a fatura no assalto inicial. No peso-palha (52 kg), Ming mostrou todo seu poder ao nocautear Feng Xiaocan na terceira parcial.