Ngannou revela condição inusitada para lutar boxe contra Jake Paul

Na última sexta-feira (15), no Texas (EUA), Jake Paul cumpriu com a sua palavra ao vencer Mike Tyson na midiática luta de boxe transmitida ao vivo pela 'Netflix' e, assim, ampliou sua legião de haters. Justamente por isso, parte deles pediu para Francis Ngannou punir o youtuber em um hipotético duelo na nobre arte. Mas, em entrevista ao 'TMZ', o ex-campeão do peso-pesado do UFC esfriou a expectativa de uma parcela dos amantes dos esportes de combate ao informar que só enfrentaria a celebridade com uma condição inusitada.

Vale pontuar que após Paul levar a melhor contra o veterano por decisão unânime, Ngannou, por meio de sua conta oficial no 'X', ameaçou dar tapas no mesmo quando o encontrasse para 'vingar' seu mentor no boxe. Contudo, o camaronês esclareceu que tudo não passou de uma brincadeira, pois é amigo e parceiro de trabalho do youtuber.

Inclusive, 'The Predator' e 'The Problem Child' são lutadores da PFL e também integram a alta cúpula da liga. Sendo assim, Ngannou revelou que a única forma de encarar Jake é se Logan, irmão dele e um dos destaques da WWE, também estiver presente no ringue.