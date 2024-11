Khalil Rountree Jr relembra que "ficou cego" após receber golpe de Alex Poatan no UFC 307

No início de outubro, na luta principal do UFC 307, Alex Pereira e Khalil Rountree Jr travaram uma verdadeira batalha dentro do octógono. Franco azarão na oportunidade, o americano surpreendeu o campeão dos meio-pesados (93 kg) e fez um confronto parelho. No quarto round, porém, o desafiante sucumbiu e acabou nocauteado por Poatan, que manteve seu cinturão. Quase dois meses após o confronto, 'The War Horse' revelou que chegou a perder a visão durante o combate após ser alvo dos potentes golpes desferidos pelo striker brasileiro.

Em recente participação no 'JAXXON PODCAST', Khalil relembrou que nos rounds finais do duelo, quando foi acertado no rosto e sofreu um corte no olho, passou a competir no modo 'piloto automático'. Isso porque sua visão passou a ficar turva e, recebendo cada vez mais golpes, a situação piorou cada vez mais. Apesar da situação adversa, o americano se recusou a desistir do combate, resistindo até o árbitro intervir na disputa, declarando a vitória de Poatan.

"Na luta, onde esse corte aconteceu, eu fui acertado e 'boom'. Sabia que tinha levado um golpe forte porque comecei a perceber a minha visão embaçar um pouco. Mas o segundo (golpe) que me atingiu, o que realmente cortou meu olho, naquele momento eu fiquei cego. Mas pensei: 'F***, vou continuar'. Eu não vi nada após aquilo, apenas luzes. Não enxergava sombras, não via nada. Era como se alguém colocasse um filme fosco (na minha visão). Então não conseguia ver, estava cego naquela m***. Mas tanto faz, não vou desistir. A sensação, não senti nada, a adrenalina estava alta demais, mas percebi que estava (machucado). Meu olho estava f***, mas pensei: 'Vou lidar com isso depois'", relembrou Rountree Jr.