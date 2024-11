Jake Paul se defende e nega que luta de boxe contra Mike Tyson foi manipulada

Realizada na última sexta-feira (15), no Texas (EUA), a midiática luta de boxe Jake Paul vs Mike Tyson segue rendendo. Se antes parte da comunidade dos esportes de combate condenou o compromisso pela diferença de 31 anos entre os lutadores, agora, a polêmica gira em torno da vitória do youtuber por decisão unânime. Após o evento, os críticos afirmaram que o resultado foi manipulado, com o triunfo de 'The Problem Child' definido antes mesmo dele competir. Ciente da discussão, a estrela da internet se pronunciou.

Jake negou ter ocorrido qualquer manipulação de resultado na luta contra o ex-campeão mundial de boxe. Vale pontuar que, na preparação para o confronto, Tyson, de 58 anos, impressionou seus fãs ao divulgar vídeos curtos de seus treinamentos nos quais esbanjava explosão e poder. Mas, no ringue, o veterano pouco apresentou diante do youtuber. Dessa forma, parte da comunidade das lutas questionou o resultado.

Visivelmente surpreso com tal narrativa, Jake ressaltou que levou a melhor no embate, porque, depois de anos de treinamento, evoluiu no boxe ao ponto de lidar com uma lenda de igual para igual. Orgulhoso do seu atual nível no esporte e pelo triunfo, o youtuber aproveitou para debochar dos críticos que afirmaram que a luta foi manipulada por acreditarem que o Tyson dos vídeos curtos iria aparecer e nocauteá-lo.