Ex-campeão provoca Deiveson Figueiredo e esquenta clima para a luta principal do UFC China

Ex-campeão do peso-galo (61 kg), Petr Yan tratou de aumentar o hype para a luta principal do UFC Macau. No evento deste sábado (23), na China, o russo enfrenta Deiveson Figueiredo, em combate que deve aproximar o vencedor de disputar o cinturão da categoria, e intensifica a rivalidade ao provocá-lo.

Durante a semana, os atletas protagonizaram uma encarada para promover o show e, nela, 'No Mercy' proferiu algumas palavras para o oponente. Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Yan revelou que o conteúdo foi um aviso do que espera pelo brasileiro no octógono. Esbanjando confiança, o russo, sem titubear, afirmou que Deiveson irá sofrer em suas mãos.

Vale pontuar que 'Daico' foi campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC e, atualmente no peso-galo, venceu os três combates que disputou (Rob Font, Cody Garbrandt e Marlon Vera). No entanto, Yan não se mostrou impressionado com a trajetória de Deiveson na companhia, minimizando não só seu nível de habilidade, como também suas vitórias.