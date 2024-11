Alex Poatan atende pedido e aplica golpes em fã; veja

As aventuras de Alex Pereira na Coréia do Sul seguem a todo vapor. De 'folga' do UFC após um 2024 agitado, o campeão dos meio-pesados (93 kg) vem sendo surpreendido em sua visita ao país asiático. Depois de ser superado pelo ator Don Lee na conhecida máquina de medir a força do soco, agora, 'Poatan' viu um fã pedir para receber seus poderosos golpes no corpo. Solícito, o brasileiro topou satisfazer o desejo do corajoso homem.

Tudo começou com chutes nas pernas. Após receber o primeiro ataque, o empolgado fã pediu por mais e para o lutador aumentar a força deles. Em seguida, o admirador de 'Poatan', rindo, suportou mais quatro golpes.

Não satisfeito, o fã também pediu ao campeão do UFC para ser alvo dos seus socos na linha de cintura e surpreendeu ao aguentar seis golpes gritando 'Chama', tradicional bordão do atleta. Como não poderia ser diferente, Alex se mostrou impressionado com a resistência do seu seguidor e o abraçou ao final da 'sessão de tortura'.