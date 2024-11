Ex-UFC, Till se envolve em briga durante coletiva para luta de boxe; veja

Se Darren Till já causava em seus tempos de UFC, agora, fora da organização de MMA, não mudou sua postura arrojada. Inclusive, a versão 'esquentada' do lutador deu às caras na coletiva de imprensa da 'Misfits Boxing' realizada nesta terça-feira (19), na Inglaterra, para promover o evento do dia 18 de janeiro. Na atração, 'The Gorilla' discutiu com Tommy Fury, seu adversário, e se envolveu em uma briga com ele e com John Fury, pai do mesmo.

Afiado no 'trash talk', Till prometeu destruir o irmão mais novo de Tyson Fury e, caso estivesse levando a pior na luta de boxe, ameaçou chutar seu rosto. Não satisfeito, o ex-integrante do UFC frisou que se tornou conhecido nos esportes de combate por ser um lutador de MMA e não um boxeador, lembrou que já treinou com Tyson e afirmou que Tommy e John não poderiam contê-lo. Irritado com a postura de Darren, o veterano cobrou respeito do mesmo e, aparentemente, jogou uma garrafa em sua direção.

Imediatamente, Till se levantou e partiu em direção de Tommy e John, que estavam do lado oposto na coletiva de imprensa. Por sorte, a equipe de segurança conseguiu separar os lutadores, evitando o pior. Mesmo distantes, Till e os Fury seguiram trocando palavras nada amistosas, intensificando a rivalidade e, consequentemente, aumentando o hype para a luta.