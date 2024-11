Jon Jones exalta Charles Do Bronx e o aconselha no UFC; veja

Ao que parece, um novo laço envolvendo grandes lutadores de MMA foi criado antes do UFC 309 e consolidado após a realização do evento. No show do último sábado (16), em Nova York (EUA), Charles Oliveira e Jon Jones venceram suas respectivas lutas e, como não poderia ser diferente, comemoraram nos bastidores. Inclusive, o brasileiro caiu nas graças do campeão linear do peso-pesado da companhia.

Em registro disponibilizado pela 'TNT Sports', Jones, após nocautear Stipe Miocic, mostrou todo seu carinho pelo ex-campeão do peso-leve (70 kg) do UFC. Abraçado ao brasileiro, 'Bones' revelou que não só ficou feliz com a nova vitória dele sobre Michael Chandler, como também informou que o triunfo lhe motivou a fazer a sua parte no octógono, na luta principal da atração.