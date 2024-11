Jake Paul promete show contra Mike Tyson para iniciar carreira no boxe

Jake Paul está prestes a tornar seu sonho realidade. Após iniciar sua aventura no boxe, o youtuber classificou Mike Tyson como um dos lutadores que mais gostaria de enfrentar no ringue. Anos depois, 'The Problem Child', fazendo sucesso no esporte, ficará frente a frente com o ex-campeão mundial da nobre arte nesta sexta-feira (15), no Texas (EUA). Como não poderia ser diferente, o atleta não escondeu sua empolgação por encarar um de seus ídolos na modalidade.

Após sua participação no treino aberto para promover o duelo com Tyson, Jake, apesar do respeito por ele, deixou a admiração de lado e prometeu chocar o mundo. A confiança do youtuber em seu nível de habilidade com as mãos é tanta, que prometeu não só vencer o veterano, como também dar show no ringue.

E muita da confiança de Paul para encarar 'Iron Mike' se explica por ter vencido ex-lutadores de MMA gabaritados como Anderson Silva, Ben Askren, Nate Diaz e Tyron Woodley. Contudo, o youtuber, apesar de ter nomes importantes em seu cartel, classificou a luta contra Tyson como a mais importante e um divisor de águas em sua carreira devido a reputação do mesmo e por ela ser transmitida pela Netflix ao vivo.