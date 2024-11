UFC anuncia retorno a Londres para evento no dia 22 de março

Polêmica resolvida

Para a edição 'Fight Night' programada para março do ano que vem, o Ultimate deve corrigir uma situação que gerou enorme polêmica no evento numerado em Manchester (ING) em julho, único show da entidade em território britânico nesta temporada. Por conta da diferença de fuso horário, o UFC 304 foi realizado na madrugada na Inglaterra para facilitar a audiência dos fãs norte-americanos - decisão que gerou muitas críticas por parte do público local e, até mesmo, dos lutadores.

Grandes ícones do MMA britânico, como Tom Aspinall e Paddy Pimblett, expressaram publicamente sua insatisfação com o horário inusitado em que teriam que competir no UFC Manchester. Já Leon Edwards foi além e culpou o fato de ter lutado de madrugada pelo seu desempenho abaixo do esperado na luta principal do show e, consequentemente, sua derrota para Belal Muhammad, que decretou o fim de seu reinado na divisão dos meio-médios (77 kg).

Sendo assim, para o UFC Londres programado para março de 2025, os lutadores e fãs locais podem ficar despreocupados. Isso porque, ao que tudo indica, a entidade presidida por Dana White ouviu as reclamações e resolveu atender aos pedidos para promover o evento em horário nobre na Inglaterra, como ocorre na maioria das outras sedes, especialmente nos Estados Unidos.

