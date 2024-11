Lutador raíz! Carlos Prates aprova alcunha de Romário do MMA: "Gosto de sair, beber e fumar"

Nos anos 90, era comum e bem mais recorrente que os jogadores de futebol tivessem suas vidas mais expostas e falassem de forma mais aberta sobre seus gostos pessoais, como noitadas, bebidas e etc. Alguns, inclusive, 'bancavam' a rotina que, teoricamente, não condiz com a de um atleta profissional, por se garantirem dentro das quatro linhas. Talvez o exemplo mais famoso disso tenha sido Romário, festeiro porém artilheiro. Décadas depois, outro competidor segue essa cartilha à risca, mas em outro esporte. Em alta no UFC, Carlos Prates recebeu e aprovou a alcunha de 'Romário do MMA'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight após brilhar na luta principal do UFC Vegas 100, o brasileiro recebeu a comparação com o 'baixinho' de forma bem-humorada. Indo contra a maré, Prates - dono de uma personalidade fora da curva nos esportes de combate - fala abertamente sobre seu vício em cigarros e sobre suas celebrações com amigos, regadas a bebidas alcoólicas. Dentro do octógono, porém, 'The Nightmare', como é conhecido, tem dado show e nocauteado todos os adversários que cruzaram seu caminho até então no Ultimate.

"Ah, cara, é engraçado. Eu gosto de ver a galera me comparando com o Romário porque eu gosto de sair, beber, fumar e tal. Mas, pô, Romário é um ídolo né. Estamos aí, sou o Carlos Prates. Do mesmo jeito que troco ideia aqui (UFC), se você for lá na minha quebrada a gente vai trocar ideia do mesmo jeito. É o meu jeito mesmo, sou um cara que não consigo fazer personagem. Se eu fizer um personagem, vocês vão perceber que está sendo personagem e vão pensar: 'Nossa, nada a ver'. É isso. Mas eu levo na boa, acho 'daora' (essa comparação). Acho que consigo (manter essa personalidade). Porque eu não vou mudar. Quem não gosta, morde as costas (risos) e segura o BO", destacou Carlos, em tom bem-humorado.