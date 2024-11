Denise Gomes domina ex-desafiante ao título e vence duelo de gerações no UFC Vegas 100

Com apenas 24 anos de idade e já na principal liga de MMA do mundo, Denise Gomes teria, neste sábado (9), o principal desafio de sua carreira. E quem afirmou isso foi a própria brasileira. E não era para menos. Afinal de contas, do outro lado do octógono montado para o UFC Vegas 100 estava Karolina Kowalkiewicz, ex-desafiante ao cinturão peso-palha (52 kg) do Ultimate. E no verdadeiro duelo de gerações, quem levou a melhor foi a juventude da gaúcha, que dominou a rival polonesa e venceu na decisão unânime dos juízes.

Mesmo diante de uma oponente cascuda, Denise conseguiu imprimir seu ritmo de luta e controlou as ações do combate, com grandes momentos - sobretudo quando encurtava a distância e conectava sequências de boxe. Com quatro vitórias nas últimas cinco lutas no UFC, a brasileira pode, inclusive, entrar no ranking da categoria, já que, antes do evento, Kowalkiewicz figurava justamente na 15ª posição da listagem.

"Toda menina que vem querendo crescer na luta tem que ter o máximo de respeito por quem já está aqui. Um dia estarei no lugar dela. Então foi uma honra para mim (ter enfrentado a Karolina)", ressaltou Denise, ainda no octógono, logo após vencer a veterana polonesa.