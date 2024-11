Poirier sugere problema de Charles Do Bronx e se coloca à disposição do UFC para encarar Chandler

Não é apenas Renato 'Moicano' que observa o cenário do peso-leve (70 kg) do UFC, principalmente o que acontece com Charles Oliveira e Michael Chandler. Recentemente, um rumor apontou que a luta envolvendo os atletas, programada para acontecer no dia 16 de novembro, em Nova York (EUA), poderia cair a qualquer momento. Sendo assim, Dustin Poirier também se colocou à disposição da empresa para assumir o combate.

Em sua conta oficial no 'X', o americano sugeriu que 'Do Bronx' ficou impossibilitado de competir no UFC 309 e, sem pensar duas vezes, expressou o interesse em assumir a importante luta contra o compatriota, um de seus rivais no MMA. É bem verdade que, apesar do posicionamento de 'The Diamond', a revanche envolvendo o brasileiro e Chandler, até o momento, segue intacta.

De todo modo, caso Charles deixe o duelo, Poirier, mesmo flertando com a aposentadoria, escancarou a vontade de ter 'Iron' como adversário novamente. No combate realizado em 2022, Dustin protagonizou uma batalha com o desafeto e o finalizou no terceiro round.