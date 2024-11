Kamaru Usman se coloca à disposição para enfrentar Rakhmonov no UFC 310

Com a lesão de Belal Muhammad, anunciada no fim de outubro, o card do UFC 310 está, teoricamente, com uma vaga em aberto para sua luta principal. Adversário original do campeão para a oportunidade, Shavkat Rakhmonov reforçou seu interesse em competir no show agendado para o dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA) e sugeriu, inclusive, uma disputa por um eventual cinturão interino contra Kamaru Usman. E, ao que tudo indica, o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) não recusaria o cenário proposto.

Em recente participação no podcast 'Pound 4 Pound', ao lado de Henry Cejudo, o nigeriano se colocou à disposição para 'salvar' o último card numerado do Ultimate em 2024. Apesar de ressaltar que ainda não foi contatado pela alta cúpula da empresa, Usman admitiu que, caso venha a ser acionado, provavelmente aceitaria a árdua missão de enfrentar o invicto Rakhmonov com poucas semanas de antecedência.

"O UFC vai ligar para quem eles acham legítimo o suficiente, homem o suficiente para ir até lá. Louco o suficiente para intervir de última hora, ir até lá e possivelmente chocar o mundo (contra o Shavkat). O UFC, definitivamente, sabe quem chamar quando esse tipo de situação acontece. E se eles ligarem para mim, vou atender, esclarecer algumas coisas, e se tivermos que fazer isso, vamos fazer isso. Eu não evito nada disso", declarou o ex-campeão.