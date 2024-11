Luana Pinheiro revela que lutou com bactéria no estômago: "Pior experiência da vida"

O tempo de duração de uma luta é apenas uma parte ínfima 'aberta aos fãs' em meio a uma preparação extensa e cheia de percalços que os atletas de MMA passam diariamente. E uma boa prova disso foi a recente experiência vivida por Luana Pinheiro. Em sua última aparição no UFC, em maio deste ano, a brasileira não foi páreo para Angela Hill e acabou finalizada. Mas antes mesmo de entrar no octógono, a judoca travou uma batalha e tanto contra o próprio corpo nos bastidores do evento e competiu com uma série de complicações, inclusive uma bactéria no estômago.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Luana revelou que teve sintomas de vômito e diarreia às vésperas do combate. Debilitada, a paraibana optou por seguir em frente e se manteve no card, mas acabou sendo derrotada. Após o confronto com Hill, a judoca investigou clinicamente seu estado de saúde e descobriu que estava com Helicobacter pylori, popularmente conhecida como H. pylori - uma bactéria que ataca o estômago e pode causar crises de gastrite.

"Na minha última luta estava mal de saúde, então não consegui performar da maneira que queria. Tinha treinado bem, estava tão preparada que achei que poderia lutar passando mal. Mas nossa cabeça pode estar forte, mas o corpo é quem manda. Acordei no dia da luta vomitando, com diarreia, muito mal. E não sabia o porquê. Na perda de peso já quase vomitei várias vezes, com muita dor no estômago. No aquecimento, mal pude aquecer, porque estava no banheiro. Foi a pior experiência da minha vida. Você pensa: 'Ah, já treinei passando mal, também consigo (lutar)'. Mas ali não é treino, é 100% de tudo. Voltei para o Brasil e fiz exames, porque pensei: 'Não é normal o que senti'. Nunca tive isso. Descobri que estava com H.pylori, uma bactéria no estômago, por isso sentia muita dor no estômago. Já estava na dieta perdendo peso, então a bactéria vai comendo seu estômago. Tratei a H.pylori", relembrou Luana.