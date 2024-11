Khalil Rountree mostra cicatrização dos ferimentos após golpes de Alex Poatan no UFC 307

Já faz um mês que Alex Poatan e Khalil Rountree se enfrentaram no octógono do UFC 307, em Salt Lake City (EUA), em disputa que terminou com a vitória do brasileiro, que manteve o cinturão dos meio-pesados (93 kg). E mesmo depois deste considerável período de tempo, os dois astros do Ultimate ainda sofrem com os danos causados pela batalha protagonizada por eles.

Recentemente, em participação no podcast 'Podpah', Poatan revelou que ainda sente dores nas mãos em consequência dos golpes aplicados por ele no rival americano. No caso de Rountree, entretanto, as cicatrizes são ainda mais visíveis, já que seu rosto ficou completamente desfigurado após o castigo imposto pelo striker paulista no UFC 307.

Em recente postagem na sua conta oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Rountree atualizou os fãs sobre a sua recuperação com uma foto de seu rosto atualmente. O processo de recuperação do lutador americano, por sinal, foi bastante elogiado por parte dos seus fãs nas redes sociais, especialmente pela cicatrização relativamente rápida dos ferimentos de Khalil.