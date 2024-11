Kleber Bambam desafia Whindersson Nunes para luta de boxe: "Vou arrancar sua cabeça"

Depois de ser 'atropelado' em 36 segundos pelo tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas na sua estreia no boxe, no 'Fight Music Show', em fevereiro deste ano, Kleber Bambam parece disposto a se testar novamente no ringue. E ao que tudo indica, o ex-BBB já possui um alvo definido: o comediante Whindersson Nunes, que também tem se aventurado na nobre arte nos últimos tempos.

Em recente participação no programa 'Pânico', da Jovem Pan, Bambam desafiou Whindersson para um confronto no boxe em 2025. O interesse do vencedor da primeira edição do reality show 'Big Brother Brasil' não surpreende, uma vez que o próprio Kleber já havia citado o nome do humorista piauiense como um potencial adversário no ringue anteriormente.

"O Brasil todo quer ver. Chegou a sua vez, Whindersson Nunes. Esse é o livro que eu vou autografar para você depois que eu arrancar sua cabeça. Whindersson, essa foto não representa. Você vai apanhar de roupa. Está avisado, dado o recado! Que venha 2025", provocou Bambam, que recentemente lançou o livro 'Como chocar o mundo em 36 segundos', no qual o influenciador conta detalhes sobre o processo de marketing que impulsionou o interesse no seu combate contra Popó no início do ano.