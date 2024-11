Brandon Moreno abre as portas para nova luta antes de title shot no UFC

Depois de sofrer duas derrotas consecutivas e tirar um breve período sabático, Brandon Moreno voltou à coluna das vitórias em grande estilo no último sábado (2), no UFC Canadá. Com uma vitória imponente sobre Amir Albazi, o ex-campeão e atual segundo colocado no ranking peso-mosca (57 kg) se colocou novamente na corrida por um 'title shot' na categoria. Mas, ao que parece, o mexicano não tem pressa para tentar recuperar o cinturão que um dia foi seu.

Na coletiva de imprensa pós-show, Moreno ressaltou seu desejo de lutar novamente pelo título dos moscas, mas mostrou pés no chão ao analisar sua situação atual na categoria. Ciente de que possui concorrentes já na fila aguardando por sua oportunidade, como é o caso de Brandon Royval, seu último algoz, o mexicano se colocou à disposição para fazer mais um combate antes de pleitear um 'title shot'.

"Não sei, espero (que receba o title shot). Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, talvez eu tenha que lutar mais uma vez antes do título, mas eu não sei o que o UFC está pensando neste momento. Talvez eles se impressionaram tanto com a performance esta noite (sábado) que vão dizer: 'Talvez ele possa lutar pelo título na sequência'. Eu sei que Royval está lá, sei que Kai Kara-France está lá tentando ter a oportunidade deles pelo título na sequência. Não sei. Vou estar pronto para qualquer coisa", afirmou Moreno.