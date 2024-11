Brasileiro, Caio Machado exalta chance de lutar em card do UFC no Canadá, país que o adotou

"Eu voltei recentemente para o Brasil, faz uns três meses, mas eu passei nove anos no Canadá. Eu fiquei de 2015 a 2024 morando em Vancouver, foi onde eu comecei minha carreira profissional no MMA, onde eu conheci minha esposa, meu filho nasceu aqui, é um lugar que é casa para mim. Estou muito feliz de estar fazendo minha estreia em arena aqui no Canadá, na frente da torcida canadense, que sempre me abraçou desde o começo da minha carreira", afirmou 'Bigfoot', como é conhecido.

Coração dividido

De volta ao Brasil, onde nasceu e cresceu, Caio mantém o orgulho de representar sua terra natal no principal evento de MMA do planeta. Entretanto, também é do interesse do atleta natural de Presidente Prudente (SP) defender a bandeira canadense, especialmente no card deste sábado.

"Acredito que dessa vez vai aparecer a bandeirinha do Brasil (na transmissão), mas no meu coração eu estou levando as duas. Na minha entrada, eu vou levar uma bandeira do Brasil e uma do Canadá. O Canadá é casa para mim, assim como o Brasil. Eu tenho muito orgulho e prazer de estar defendendo essas duas bandeiras", ressaltou.

Atento aos 'haters'

O movimento feito por Caio Machado não é novidade no Ultimate. Um dos principais nomes do peso-pena (66 kg) na atualidade, o amazonense Diego Lopes também faz questão de mostrar sua gratidão pelo país que o acolheu no passado e o ajudou a chegar no topo do esporte, o México.