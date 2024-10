Sensação do UFC, Maurício Ruffy enfrenta Goku em novembro

Depois de certo mistério, Maurício Ruffy finalmente descobriu contra quem irá lutar no UFC 309. No evento programado para acontecer no dia 16 de novembro, em Nova York (EUA), o atleta enfrentará James Llontop, cujo apelido é 'Goku' (protagonista do anime Dragon Ball), pelo peso-leve (70 kg). A informação foi divulgada pelo perfil 'Te La Canté MMA' e confirmada pela 'Fighting Nerds', equipe do brasileiro.

Originalmente, Ruffy lutaria contra Charlie Campbell, porém este saiu do confronto. Sendo assim, o peruano assumiu o duelo. Esta será a segunda luta do brasileiro na maior organização de MMA do mundo. Após brilhar em sua primeira aparição no octógono, realizada em março, no Rio de Janeiro, Maurício ganhou status de sensação do UFC.

Na ocasião, o atleta fez o que quis com Jamie Mullarkey e o nocauteou no primeiro round. Impressionado com a atuação de Ruffy, Dana White o classificou como um monstro e tal estreia como uma das melhores da história da companhia. Já parte dos fãs comparou o profissional a Conor McGregor por conta de sua trocação precisa e técnica. Já Llontop busca seu primeiro triunfo na organização.