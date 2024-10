Magomed Ankalaev acusa UFC de proteger Alex Poatan

Magomed Ankalaev tem uma missão clara: disputar novamente o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. No último sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o russo controlou Aleksandar Rakic, venceu por decisão unânime e chegou ao primeiro lugar no ranking da categoria. Com uma sequência de 13 lutas sem perder, o atleta culpou o campeão Alex Pereira pelo fato do duelo não sair do papel, mas, agora, também não perdoou a companhia.

Ankalaev acusou o UFC de fazer de tudo para evitar a luta contra o brasileiro por ter a intenção de protegê-lo. Vale pontuar que, hoje, 'Poatan' é, de fato, uma das estrelas da companhia por ser um profissional empolgante no octógono e porque costuma lutar com frequência. Não à toa, o campeão dos meio-pesados salvou grandes eventos da liga mais de uma vez.

Inclusive, o próprio russo reconhece o mérito do rival. No entanto, Magomed não escondeu o incômodo por Khalil Rountree, que era o oitavo colocado no ranking da categoria, ter sido escalado pelo UFC para encarar Alex antes de receber tal chance. Justamente por isso, o atleta, apontado por parte da comunidade do MMA como a grande ameaça ao reinado do brasileiro, questionou a decisão da empresa em 'travá-lo'.