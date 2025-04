Matt Brown critica ganho de peso de Pimblett após o UFC 314: "Melhor manter o foco"

Paddy Pimblett foi um dos grandes destaques do UFC 314, em Miami (EUA). E mesmo após o card numerado, o atleta inglês segue dominando as manchetes - desta vez por um motivo curioso. 'The Baddy', como é conhecido, surpreendeu ao revelar que ganhou quase 20 kg em apenas uma semana após seu confronto diante de Michael Chandler. As extravagâncias gastronômicas do prospecto dos pesos-leves (70 kg) foram alvo de críticas de Matt Brown.

Em participação no mais recente episódio do podcast 'The Fighter vs The Writer', o ex-lutador do UFC condenou a postura de gerenciamento de carreira de Pimblett. Enquanto sobe na balança para atingir o limite de 70 kg da categoria, o popular lutador britânico exibe um físico com 89 kg dias após seus combates. Na visão de Matt Brown, tal 'efeito sanfona' pode ser prejudicial para a sequência da trajetória de Paddy.

"Se eu fosse o treinador dele (Pimblett), eu teria alguma preocupação. O que sempre digo aos lutadores é que temos uma janela curta. Você vai fazer isso por 15 ou 20 anos no máximo. Há muito do que se tirar disso. Por que não espremer todo o potencial que puder? Não é um sofrimento tão enorme assim não ganhar 18 kg depois de uma luta. Você pode se divertir. Curta com moderação e depois volte para a academia na semana seguinte. Não há nada de errado nisso. Você se esforça tanto por algo e quando consegue, apenas relaxa. Não é uma forma boa de lidar com isso. Ele também está em uma categoria selvagem. É melhor ele manter o foco no prêmio porque agora vai enfrentar uns filhos da p*** sanguinários", opinou Brown.