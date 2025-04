Ian Garry alfineta Carlos Prates antes do UFC Kansas: "Sou mais brasileiro que ele"

Apesar de ter nascido na Irlanda, Ian Garry criou uma ligação forte com o Brasil ao longo da vida. Além de ter adotado o sobrenome 'Machado' de sua esposa brasileira, o meio-médio (77 kg) do Ultimate também passou a treinar frequentemente em São Paulo, na equipe 'Chute Boxe Diego Lima', ao lado de grandes atletas como o ex-campeão Charles Do Bronx. E todo esse contexto com o país foi usado como base para, novamente, alfinetar seu adversário deste sábado (26) no UFC Kansas City: Carlos Prates.

Durante o 'media day' do show, realizado na última quarta-feira, 'The Future', como é conhecido, citou alguns dos hábitos de Prates para questionar suas verdadeiras raízes com o próprio país. Na visão de Garry, apesar de estar prestes a medir forças com um atleta brasileiro de nascimento e criação, sua conexão com a nação tupiniquim é atualmente mais forte do que a que o representante da 'Fighting Nerds' possui.

"Olha esse cara (Carlos Prates) fumando cigarros americanos e bebendo whisky irlandês. Enquanto isso, estou no Brasil comendo açaí e paçoquinha. Sou mais brasileiro do que esse cara. Tenho o país inteiro dele torcendo para eu vencer", provou o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima'.