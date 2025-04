Homem-Aranha nocauteia Super-Homem em evento de MMA na Rússia; veja

O ramo do MMA mundial é extremamente dominado pelo UFC - casa dos principais lutadores da atualidade. Sendo assim, para uma organização de menor alcance se destacar, por vezes é preciso inovar. E foi exatamente isso que o evento russo 'Epic Fighting Championship' fez. Em um vídeo que recentemente viralizou nas redes sociais, é possível ver um combate entre dois atletas fantasiados de Super-Homem e Homem-Aranha. E no confronto entre os heróis da 'Marvel' e 'DC', quem levou a melhor foi o representante da Marvel.

No vídeo (veja abaixo ou clique aqui), é possível notar que quem levava a melhor no início do confronto era o Super-Homem, que chegou a aplicar uma 'blitz' no adversário acuado. Mas o herói da 'DC' descobriu da pior forma que sua verdadeira kryptonita dentro do cage era um direto de direita do Homem-Aranha, que o acertou em cheio e o fez beijar a lona. Após a sequência letal, o árbitro da disputa interviu e declarou o fim da luta.

Rússia e suas peculiaridades

A inusitada batalha travada entre heróis no 'Epic Fighting Championship' não foi a primeira cena peculiar oriunda de eventos de MMA na Rússia. Recentemente, um combate na região precisou ser interrompido para que um cinegrafista, preso no cage, fosse retirado. Em outra oportunidade, um atleta iraniano em ação em solo russo foi banido do show em definitivo por agredir uma ring girl que passava em sua frente.