Polyana Viana exalta influência dos animes como inspiração para dar volta por cima no UFC

A lutadora do UFC Polyana Viana encontrou nos animes mais do que uma válvula de escape do cotidiano: viu ali espelhos da própria trajetória. Crescida em meio às dificuldades e hoje dona de um cartel de 13 vitórias no MMA profissional, ela enxerga em personagens como Naruto e Luffy a mesma força de superação que a levou ao maior palco do esporte de combate.

Fã desde a infância, a paraense passou a compartilhar o gosto com o filho, redescobrindo histórias que hoje carrega na pele em forma de tatuagem. Para ela, o universo dos animes tem tudo a ver com a vida de um lutador: jornadas difíceis, subestimadas e movidas por sonhos grandes demais para caber no papel - ou no octógono.

"Acho que é aquela coisa da inspiração, sabe? A gente se inspira. Querendo ou não, a maioria dos lutadores vem de famílias pobres. A gente tem muita dificuldade para chegar aqui onde a gente está. E a maioria dos animes é isso. É contando uma história de inspiração. Naruto, One Piece e Solo Leveling são sobre isso. Dragon Ball é mais porradaria. Um pouquinho fora da curva dos outros animes, de querer mostrar uma inspiração, de 'provar que eu vou conseguir'. Mas o resto dos animes, pelo menos os que eu assisto, a maioria é sobre 'vou chegar lá'", explicou a 'Dama de Ferro' em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.