Conor McGregor escolhe Michael Chandler e impõe exigência que pode travar seu retorno ao UFC

Histórico com Chandler

McGregor e Chandler foram anunciados como técnicos da edição de 2023 do reality show The Ultimate Fighter, com expectativa de que o confronto entre eles acontecesse na sequência. A luta chegou a ser agendada para o UFC 303, em junho de 2024, mas foi cancelada após o irlandês sofrer uma lesão no dedo do pé. Desde então, os dois atletas seguem trocando provocações públicas, mas nenhum novo combate foi oficializado.

Apesar do longo período de inatividade, 'Notorious' está apto fisicamente para competir desde o início de 2023 e, do ponto de vista antidoping, desde abril de 2024. Ainda assim, não houve avanços concretos nas negociações com o UFC. Em paralelo, o irlandês teria recusado uma oferta de luta contra o influenciador KSI na prisão de Alcatraz, supostamente por insatisfação com os valores oferecidos.

Entre o octógono e o palco político

Durante seu hiato, McGregor também tem diversificado suas atividades fora do MMA. Tornou-se sócio da organização BKFC - evento de boxe sem luva -, promoveu ações no universo das celebridades e até manifestou interesse em concorrer à presidência da Irlanda - embora sua suposta candidatura exista, até o momento, apenas por meio de postagens em redes sociais e entrevistas pontuais.

IRON MIKE CHANDLER.

Unfinished business.