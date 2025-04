Comentarista do Ultimate recebe faixa-preta de jiu-jitsu dias antes do UFC Kansas City

Pioneira

Para muitos fãs mais recentes, Laura é "apenas" a voz firme e técnica nas transmissões do UFC, a primeira mulher a assumir o papel de comentarista no octógono na Era moderna do Ultimate, com estreia histórica no UFC Vegas 68 e, posteriormente, em um card numerado, no UFC 293, em Sydney. Mas antes disso, ela foi atleta. Subiu no cage do Invicta FC em 2013, venceu por finalização - um mata-leão no segundo round - e se despediu do cenário competitivo para se dedicar à maternidade após descobrir que estava grávida.

UFC Kansas City

A conquista chega em um momento simbólico: o UFC retorna neste fim de semana a Kansas City, cidade onde Sanko vive atualmente e mantém laços profundos com a comunidade local de artes marciais. Ela estará mais uma vez no comando das transmissões, ao lado de Paul Felder e Brendan Fitzgerald, em um evento encabeçado por Ian Machado Garry e o brasileiro Carlos Prates - luta que promete, mas que terá, ao menos para ela, um brilho especial fora do cage.