Ian Garry esbanja confiança antes de luta com Carlos Prates no UFC: "Sou melhor em tudo"

Neste sábado (26), na luta principal do UFC Kansas City, dois dos principais meio-médios (77 kg) da atualidade entram em rota de colisão. Entre fãs, imprensa e até mesmo nas casas de apostas, o duelo entre Ian Garry e Carlos Prates tem tudo para ser um combate bastante equilibrado. Mas uma das partes envolvidas na disputa discorda de tal projeção. Às vésperas do show, o irlandês da 'Chute Boxe Diego Lima' esbanjou confiança para encarar o representante da 'Fighting Nerds'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Ian Garry exaltou algumas das principais virtudes de Prates como competidor. Entretanto, ao menos em seu entendimento, 'The Future', como é conhecido, leva vantagem em todos os aspectos do MMA diante do rival brasileiro. Disposto a provar isso no 'main event' do UFC Kansas City, o irlandês projeta uma atuação dominante para voltar à coluna das vitórias.

"Ele é um bom lutador. Ele tem muita confiança, é agressivo. Ele gosta de ficar em pé e bater de mão esquerda. Ele tem muita força nas mãos. Mas para mim, sou melhor em tudo. Na trocação, no grappling, no cardio, no QI de luta. Eu tenho tudo melhor do que ele. Então, para mim, essa luta é entrar no octógono e lutar livre: 'Lute livre, Ian. Bater ele é simples para você'. Vou dominar o Carlos Prates em cada segundo dessa luta. Vou acabar com ele e provar que sou o melhor do mundo", projetou o prospecto irlandês.