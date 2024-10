Jon Jones chega a acordo para que acusação em caso de ameaça à funcionária seja retirada

Jon Jones está programado para lutar contra Stipe Miocic, em novembro, em Nova York (EUA), mas antes teve que se acertar com a Justiça. Nesta terça-feira (29), em Albuquerque, o campeão do UFC compareceu virtualmente ao tribunal do Condado de Bernalillo com seu advogado após ser acusado por uma agente antidoping de contravenção por agressão e interferência nas comunicações. Na audiência, a defesa do lutador e os promotores chegaram a um acordo para a retirada de tais acusações. A informação foi divulgada pelo site MMA Junkie.

Como a juíza responsável pelo caso aprovou tais termos do acordo entre as partes, Jones terá as acusações retiradas se concluir quatro horas de cursos de controle de raiva e ficar longe de problemas legais pelos próximos 90 dias. O atleta foi julgado por conta de um polêmico episódio ocorrido em março, em sua casa, envolvendo dois agentes da 'Drug Free Sport' (parceira do Ultimate no seu novo programa antidoping).

Na ocasião, Crystal Martinez relatou que o campeão do peso-pesado do UFC apresentou um comportamento condenável e o acusou de ameaçá-la. No centro de mais uma polêmica, Jones chegou a se declarar inocente. Também presente na audiência, a funcionária da agência antidoping não falou.