Russo invicto desafia Israel Adesanya e Michel Pereira para luta no UFC

Em grande fase na carreira, Sharabutdin Magomedov já tem em mente as lutas que vai buscar no UFC. No último sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o russo brilhou ao nocautear Armen Petrosyan no segundo round com uma cotovelada giratória dupla, faturou um dos bônus de 'Performance da Noite' e passou a integrar o ranking do peso-médio (84 kg), onde ocupa a 14ª colocação. Visando manter o crescimento na companhia, o atleta revelou a lista de nomes em seu radar.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 308, 'Bullet' reforçou o interesse em encarar Israel Adesanya e também mencionou Michel Pereira como um potencial oponente. Em alta, Magomedov possui status de sensação da empresa, quatro vitórias nela, está invicto no MMA, é um striker de alto nível e, por ter um estilo de luta chamativo, classificou o ex-campeão do peso-médio como seu principal alvo.

Inclusive, Shara subiu o tom do discurso e revelou observar o nigeriano há anos por também ser especialista em trocação. Contudo, como o atleta é o número 14 da divisão e o veterano o segundo colocado, tal luta não é simples de ser casada. Logo, o striker citou o brasileiro como opção. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que o russo tratou Michel, abaixo dele no top-15 do peso, como um potencial rival.