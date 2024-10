UFC 308: Bruno Blindado é dominado, amplia má fase e se complica no Ultimate

Naurdiev manteve o ímpeto também no início do segundo assalto, chutando a linha de cintura do brasileiro. Com um belo overhand, o marroquinho desequilibrou Blindado e aproveitou o momento para se jogar em cima do rival, ficando por cima no solo. Bruno conseguiu se desvencilhar e retomar o confronto de pé. Mas a reviravolta não demorou muito, já que Ismail converteu outra queda e controlou as ações até o soar do gongo.

Atrás no placar, Blindado começou o terceiro e último round apostando no boxe e caminhando para frente. Estratégico, seu rival sentiu o perigo e passou a trocar forças no clinch, evitando a luta franca. Mais inteiro fisicamente, Naurdiev usou a movimentação e ímpeto para evitar qualquer ataque do brasileiro, que estava visivelmente exausto na reta final do combate.

Confira abaixo os resultados do UFC 308 até então:

Ismail Naurdiev venceu Bruno Blindado por decisão unânime

Rinat Fakhretdinov venceu Carlos Leal por decisão unânime