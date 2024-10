UFC: Chimaev reconhece qualidade de Poatan na trocação, mas crava que o venceria em possível luta

"Claro que eu ganho. Sempre estive disposto a isso. Sei que, em termos de estilo, essa luta para mim é muito mais fácil do que para outros caras. Na trocação, sou sincero, sei que o cara pode me nocautear, nocautear todo mundo. O cara é bom na trocação, é um dos melhores, tem os socos mais poderosos, mas sou um dos melhores grapplers, um dos melhores wrestlers", declarou o atleta em entrevista ao canal oficial de Michael Bisping no 'YouTube'.

Registro de Chimaev no MMA

Invicto no MMA, Khamzat Chimaev, de 29 anos, disputou sete lutas no UFC e impressionou em ação. O russo estreou pela companhia em 2020 e suas principais vitórias foram sobre Gilbert 'Durinho', Kamaru Usman, Kevin Holland e Li Jingliang. Atualmente, 'Borz' é dono do 13º lugar no ranking do peso-médio (84 kg) da organização.