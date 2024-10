Hall da fama, recordes e superlutas! Rafael dos Anjos traça objetivos para reta final da carreira

Veterano dos esportes de combate, Rafael dos Anjos tem o discernimento que sua carreira está mais próxima da linha de chegada do que do ponto de partida. Prestes a completar 40 anos de idade justamente no dia de sua próxima luta, no próximo sábado (26), no UFC 308, em Abu Dhabi (EAU), o brasileiro possui objetivos bem traçados mentalmente a serem conquistados nesta reta final de trajetória. Ex-campeão dos pesos-leves (70 kg), 'RDA' revelou, em entrevista exclusiva à equipe Ag Fight, que dentre essas metas estabelecidas destacam-se: quebra de recordes, busca por superlutas e pleitear um espaço no 'Hall da Fama' do Ultimate.

Outro objetivo estabelecido é conseguir concluir seu atual contrato junto à liga presidida por Dana White em alto nível. De acordo com o próprio, o vínculo vigente prevê mais cinco combates dentro do Ultimate. E o primeiro deles promete ser uma parada dura. Afinal de contas, em seu retorno aos meio-médios (77 kg), Rafael dos Anjos mede forças contra Geoff Neal, décimo colocado do ranking e seis anos mais jovem.

"A princípio, tenho vontade de terminar meu contrato. Fazer essas cinco lutas, Deus me abençoando e tendo saúde, fazer essas últimas cinco. Resultados positivos já me colocam em uma posição melhor para conseguir uma superluta, uma luta de maior expoência. Esse também é um dos meus objetivos. Quero quebrar recordes. Acho que já tenho o de mais tempo de luta. De repente (buscar) o de mais vitórias, entrar para o Hall da Fama (do UFC). Esses são meus objetivos. Tenho essa luta de sábado agora e mais quatro (no contrato). Já até falei para o UFC, para o Dana e o Hunter, que não tenho vontade de lutar em outra organização. Quando acabar no UFC, acabei também. Já estou desde 2008 no UFC. Quando eu decidir me aposentar, vai ser de vez", projetou 'RDA'.