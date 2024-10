Dana White revela que cogitou demitir Francis Ngannou do UFC em 2018

Em 2021, Francis Ngannou se tornou campeão do peso-pesado do UFC, mas a história poderia ter sido completamente diferente. Na coletiva de imprensa pós-Power Slap 9, realizada na última quinta-feira (24), em Abu Dhabi (EAU), Dana White, presidente da companhia, revelou que, se dependesse dele, o camaronês teria sido cortado dela bem antes de sua saída oficial, em 2023.

Desafeto declarado do camaronês, o cartola fez questão de lembrar de tal passagem, dias depois dele vencer sua estreia na PFL. Em 2018, Ngannou viveu a pior fase de sua carreira, em termos de resultado, ao perder duas lutas seguidas no UFC. Portanto, Dana admitiu que estava decidido a encerrar o vínculo do atleta com sua organização.

Como desafiante ao cinturão dos pesados, o camaronês foi dominado por Stipe Miocic e novamente derrotado por Derrick Lewis, naquela que se tornou, para parte da comunidade do MMA, uma das lutas mais decepcionantes da história pela falta de ação de ambos. Logo, Dana tinha ali o momento perfeito para se livrar do atleta, mas não contava que um membro da alta cúpula do UFC o defendesse.