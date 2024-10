Alex Poatan questiona favoritismo de Ankalaev no UFC 308: "Não vejo ele vencendo"

Alvo de inúmeras provocações vindas de Magomed Ankalaev, Alex Pereira aparentemente optou por 'retribuir a gentileza' nos últimos dias. Depois de indicar, na última semana, que tentaria atrapalhar o caminho do russo até o cinturão dos meio-pesados (93 kg), hoje em sua posse, 'Poatan' agora questiona o favoritismo do desafeto às vésperas do UFC 308 deste sábado (26). Na visão do campeão brasileiro, a tendência é que o wrestler tenha dificuldades no duelo contra Aleksandar Rakic, sediado em Abu Dhabi (EAU).

Através da ferramenta stories do Instagram (veja abaixo ou clique aqui), Poatan compartilhou um vídeo da encarada protagonizada por Ankalaev e Rakic durante a coletiva de imprensa do show. E, de forma irônica, o campeão brasileiro fez um breve comentário sobre a atual situação do desafeto russo e, de quebra, indicou qual sua projeção para o desfecho do confronto que coloca dois atletas do top 5 da categoria em rota de colisão.

"Queria que o Ankalaev vencesse para ele ficar esperando um pouco mais (o title shot). Mas não consigo ver ele vencendo o Rakic", escreveu o striker brasileiro em suas redes sociais.