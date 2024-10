Francis Ngannou dedica vitória sobre Renan Problema ao filho falecido

A noite do último sábado (19) marcou a volta de Francis Ngannou ao MMA e sua estreia na PFL. Mais do que isso, esta foi a primeira vez que o lutador camaronês competiu desde a morte precoce de seu filho em abril deste ano. E, apesar do luto, o ex-campeão peso-pesado do UFC encontrou forças para, com uma grande apresentação, vencer o brasileiro Renan Problema e conquistar o cinturão inaugural 'superluta' da Professional Fighters League - triunfo dedicado à memória do pequeno Kobe.

Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Ngannou publicou uma homenagem ao seu filho, que faleceu com apenas um ano e três meses de idade, devido a uma má formação no cérebro que acabou desencadeando outros problemas de saúde. Vale lembrar que o próprio lutador admitiu, recentemente, que cogitou encerrar sua carreira depois da morte prematura da criança.

"Kobe para sempre", escreveu Francis na legenda do post, que é ilustrado por fotos de sua tatuagem com o nome do menino e por uma imagem de pai e filho juntos.