GFL! Nova liga de MMA é criada com ex-campeões do UFC e formato inédito; entenda

Uma nova organização promete abalar o cenário do MMA com seu formato um tanto quanto diferente. Na última quarta-feira (11), Darren Owen anunciou a criação da 'Global Fight League', companhia baseada na disputa por equipes e que já possui uma série de ex-lutadores do UFC, inclusive ex-campeões, no plantel. A expectativa é que a primeira temporada da liga seja realizada a partir de abril. A informação foi divulgada no programa 'The Ariel Helwani Show'.

De acordo com o cartola, seis equipes vão disputar a temporada regular e inaugural da GFL e cada uma será composta por 20 lutadores, sendo dois representando cada uma das dez categorias de peso (sete masculinas e três femininas). Os times serão formados através de um 'draft', assim como nos principais esportes americanos, programado para acontecer no dia 24 de janeiro. Inclusive, boa parte dos atletas no plantel da organização é conhecida do grande público e possui um currículo extenso no esporte.

A nova organização de MMA apresenta em seu plantel os ex-campeões do UFC Andrei Arlovski, Anthony Pettis, Ben Henderson, Fabricio Werdum, Frank Mir, Junior 'Cigano', Luke Rockhold, Renan 'Barão' e Tyron Woodley. Além deles, Alexander Gustafsson, Francisco 'Massaranduba', Gegard Mousasi, Kevin Lee, Marlon Moraes, Rousimar 'Toquinho', Wanderlei Silva, entre outros também dão peso à companhia.