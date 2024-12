Rival declarado, Colby Covington detona Jon Jones no UFC: "Covarde e trapaceiro"

"Acho que Jon precisa parar de se esquivar do Aspinall, assim como se esquivou do Ngannou. Ele evitou Ngannou por anos e agora está evitando Aspinall. Ele não quer lutar contra os caras que sabe que vão lhe dar uma surra. Não acho nada de especial em Jon Jones. Ele é um maldito covarde, um trapaceiro, um espancador de mulher", declarou o atleta no 'media day' do evento.

Nada impressionado

Para justificar sua visão, Covington frisou que o campeão linear do peso-pesado do UFC fez de tudo para ter Stipe Miocic, um profissional de 42 anos e que não competia desde 2021, como adversário no lugar de Aspinall. Vale pontuar que, na luta entre eles, realizada em novembro, Jones foi dominante e nocauteou o veterano no terceiro round, o mandando para a aposentadoria.

Mesmo assim, Colby não se mostrou impressionado com o que seu ex-colega de faculdade apresentou no octógono. Tanto que o ex-campeão interino dos meio-médios deu a entender que Jones não teria sucesso contra um oponente mais jovem, com ritmo de luta e qualificado como o britânico.

"Sim, ele venceu Miocic. Respeito para Miocic, em primeiro lugar, porque ele coloca sua vida em risco pelas pessoas e por sua comunidade. Então, um salve para Miocic, ele é o maior pesado de todos os tempos. Mas ele já passou do seu tempo e nem deveria estar lá. Ele sabe que está velho e que apenas apareceu para receber um salário. Aquele não foi o Miocic de antigamente, que estava no auge. Não achei nada de especial nessa performance (de Jones)", concluiu o lutador.

Registro de Covington no MMA

Colby Covington, de 36 anos, integra a elite dos meio-médios do UFC e se destaca no MMA por ser uma máquina de 'trash talk'. Atualmente, o americano, ex-campeão interino da categoria, se encontra em sexto lugar no ranking. No esporte desde 2012, 'Chaos' venceu 17 lutas e perdeu quatro vezes. Seus principais triunfos foram sobre Demian Maia, Jorge Masvidal, Rafael dos Anjos, Robbie Lawler e Tyron Woodley.