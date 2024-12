Norma Dumont desafia ex-campeã em busca do topo dos galos do UFC

"Olá Rocky, ouvi dizer que o UFC está procurando uma adversária para mim. O que você acha? Vamos fazer isso acontecer?", escreveu a lutadora.

Registro de Norma no MMA

Norma Dumont, de 34 anos, é uma das principais lutadoras do Brasil no MMA atual. A mineira iniciou sua trajetória no esporte em 2016 e estreou no UFC em 2020. Atualmente, a atleta é a quinta colocada no ranking do peso-galo da companhia. Em sua carreira, 'The Immortal' venceu 12 lutas e perdeu duas vezes. Seus principais triunfos foram sobre Aspen Ladd, Felicia Spencer, Germaine de Randamie, Irene Aldana e Karol Rosa.

Hi @RockyPMMA , I heard that the UFC is looking for an opponent for me. What do you think? Let's make it happen?@danawhite @Mickmaynard2 @Alexdavismma pic.twitter.com/XpL2jZzo9T

- Norma The Immortal Dumont (@NormaDumont5) December 11, 2024