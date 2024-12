Cansaço, despedidas e turismo: o dia seguinte do Botafogo em Doha

O cansaço, porém, ainda era visível. A maioria preferiu ficar no hotel tentando colocar o sono em dia. O fuso foi um dos maiores adversários do elenco nestes poucos dias na capital qatari, onde uma boa parte dos jogadores dormiu mal no dia anterior à derrota por 3 a 0 para o Pachuca, do México, nas quartas de final.

Alguns poucos torcedores foram ao hotel para tirar fotos e pegar autógrafos. Os atletas foram atenciosos e os atenderam com simpatia.

A delegação terá um jantar às 20h30 (horário local) no hotel. Em seguida, partirá rumo ao Rio de Janeiro em um voo fretado.

A chegada na capital carioca está prevista para 12h30 (horário de Brasília). Os torcedores têm se mobilizado para fazer um "AeroFogo" para recepcionar os jogadores e demonstrar gratidão pela temporada que culminou com o título brasileiro e a inédita Libertadores.