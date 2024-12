UFC encaminha André Mascote vs Daniel Barez para março, em Las Vegas

Uma das grandes promessas do MMA nacional que alcançou lugar de destaque no UFC em 2024, André Lima já sabe os detalhes de sua próxima aparição no octógono mais famoso do mundo. No dia 15 de março, em Las Vegas (EUA), 'Mascote' mede forças com o espanhol Daniel Barez. O combate entre os dois pesos-moscas (57 kg) foi apurado em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas à situação.

Invicto no MMA profissional, com um cartel de 10-0, André é apontado como uma esperança para o futuro do esporte brasileiro, já que tem apenas 25 anos. Revelado pelo 'Contender Series' em 2023, Mascote já disputou três confrontos no Ultimate, vencendo todos. Seu oponente, por sua vez, já competiu em duas oportunidades na liga presidida por Dana White, com um triunfo e uma derrota até então. Em contrapartida, Barez possui mais que o dobro da experiência do brasileiro na modalidade, com 23 combates em seu currículo.

Alvo de mordida de rival que viralizou

Logo em sua estreia no UFC, Lima viralizou com um momento inusitado. Afinal, durante a luta com o compatriota Igor Severino, André levou uma mordida do oponente, que foi prontamente desqualificado e posteriormente demitido da organização pela conduta antidesportiva. Mascote, por sua vez, soube aproveitar bem os holofotes e transformou a marca da mordida no braço em uma tatuagem que ajudou a trabalhar seu marketing pessoal e alavancar suas redes sociais, mesmo no início de carreira.