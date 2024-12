Kai Asakura estreia no ranking dos moscas mesmo após derrota para Pantoja no UFC 310

Ex-campeão peso-galo (61 kg) do Rizin, Kai Asakura chegou com uma grande expectativa na principal liga de MMA do mundo. E não era para menos. Afinal de contas, logo em sua estreia, o japonês faria a luta principal do UFC 310 em confronto que valia o cinturão peso-mosca (57 kg) da organização. Dentro do octógono, o striker asiático não foi páreo para Alexandre Pantoja, que o venceu por finalização no segundo round. Mas apesar do resultado adverso contra o campeão brasileiro, o atleta da 'Japan Top Team' teve suas credenciais reconhecidas.

Na mais recente atualização dos rankings do Ultimate, Asakura surgiu no top 15 da divisão dos moscas. Mesmo com o tropeço diante de Pantoja, o japonês garantiu a 14ª colocação da categoria até 57 kg entre os homens. Já o campeão brasileiro ganhou duas posições no ranking peso-por-peso e agora figura em nono na lista que independe de categoria de peso. Outro competidor que estreou na listagem dos moscas foi Joshua Van que, com o triunfo via decisão unânime sobre Cody Durden no UFC 310, assumiu a 15ª posição.

Evloev e Shavkat avançam uma casa

Outra dupla também teve seu desempenho reconhecido no UFC 310 e avançou no ranking. Invictos no MMA profissional, Shavkat Rakhmonov e Movsar Evloev derrotaram, respectivamente, Ian Machado Garry e Aljamain Sterling na decisão dos juízes. Com isso, o cazaque pulou da terceira para a segunda colocação nos meio-médios (77 kg), se consolidando como o próximo desafiante ao título. E o peso-pena (66 kg) russo, dono de um cartel de 19-0, saiu da quinta para a quarta posição e agora passou a mirar um confronto que possa lhe render o 'title shot'.