Rei dos bônus, Bulldog mira vitória no UFC Tampa para desafiar parceiro Pantoja pelo título

Aval do campeão

E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o interesse de Bruno em uma disputa de título contra o parceiro de treinos não parece incomodar o atual campeão. Pelo menos é o que garante Bulldog. De acordo com o paulista, a possibilidade de um futuro confronto já foi conversada com Pantoja, que deu seu aval para o companheiro de time desafiá-lo em caso de vitória no sábado.

"A gente já conversou semana retrasada. Nós estávamos todos na roda, conversando, e o Adriano Moraes chegou e falou: 'O Bulldog falou que se ele ganhar, vai desafiar o Pantoja'. Aí o Pantoja falou: 'Graças a Deus. Se você tiver a chance de lutar pelo cinturão, que Deus abençoe você, que a gente lute'. A gente nunca quer lutar com um amigo, já conheço o Pantoja há muito tempo, ajudei ele na primeira luta do UFC, ele me ajudou, já moramos um tempo juntos no Arizona também. Mas a gente sabe que é o sonho da gente. Ele sabe disso, sabe que é o nosso trabalho, ele é bem ciente disso, não tem ego nenhum ali, em saber que eu posso lutar pelo cinturão, pelo contrário. É o profissionalismo", concluiu.

Antes de pensar em 'furar a fila' na corrida por uma disputa de título no peso-mosca do Ultimate, Bruno Bulldog terá que, primeiro, superar seu rival deste sábado, o angolano Manel Kape, 9º colocado no ranking e ex-campeão do Rizin. O africano vem de derrota para Muhammad Mokaev, já dispensado pela organização, mas antes disso havia vencido quatro lutas em sequência.