Em má fase, Matheus Nicolau sofre nova derrota e se complica no UFC

A luta

O primeiro round teve poucas ações contundentes, com o brasileiro um pouco mais tímido que seu oponente. No segundo assalto, Matheus soltou um pouco mais o jogo e levou perigo ao encaixar uma guilhotina no momento em que Almabayev buscava uma queda.

O atleta do Cazaquistão, entretanto, conseguiu defender a tentativa de finalização do brasileiro. Apesar do bom momento na etapa anterior, Matheus foi surpreendido por um upper do rival logo no início do último assalto e quase foi à nocaute. Mesmo recuperado do knockdown e com boa movimentação por baixo, o mineiro não foi capaz de se livrar do controle posicional de Almabayev no solo.

Confira os resultados do UFC Vegas 99:

Asu Almabayev venceu Matheus Nicolau por decisão unânime dos juízes;

Jean Matsumoto venceu Brad Katona por decisão unânime dos juízes;

Joselyne Edwards venceu Tamires Vidal por finalização;

Elise Reed venceu Jessica Penne por decisão unânime dos juízes;

Melissa Martinez venceu Alice Ardelean por decisão unânime dos juízes;

Austen Lane venceu Robelis Despaigne por decisão unânime dos juízes.