Poatan admite intenção de atrapalhar Ankalaev em conseguir disputa de título no UFC

O cenário dos meio-pesados (93 kg) do UFC não está tão claro para Alex Pereira. No dia 5 de outubro, em Utah (EUA), o brasileiro nocauteou Khalil Rountree, defendendo o cinturão da categoria pela terceira vez. Sendo assim, parte da comunidade do MMA especula que o próximo desafiante ao título seja o vencedor da luta Magomed Ankalaev vs Aleksandar Rakic, que acontece no dia 26 deste mês. Contudo, 'Poatan' se mostra incerto em relação ao seu próximo adversário.

Atualmente, uma parcela dos fãs aponta que a luta a ser feita nos meio-pesados do UFC é entre Alex e o russo por conta da rivalidade entre eles e porque o segundo é o número dois no ranking da categoria e dono de uma sequência de 12 combates sem perder. Entretanto, o brasileiro, ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', ignorou o retrospecto de Ankalaev e se mostrou irritado com seu 'trash talk'.

Disposto a disputar novamente o título dos meio-pesados, o atleta provoca o campeão, minimiza suas habilidades e afirma que irá nocauteá-lo. Como tais ataques são constantes, 'Poatan' não esconde seu incômodo e frisa que irá fazer tudo que puder para prejudicar o rival no UFC. Mas, apesar da revelação do brasileiro, Dana White indicou que o vencedor de Ankalaev vs Rakic deve ser seu próximo oponente.