Confiante, Jean Matsumoto aposta na juventude para "dominar" o UFC

O peso-galo (61 kg) se transformou em uma das categorias mais disputadas e profundas em termos de talento do UFC nos últimos tempos. Atualmente, o Brasil conta com dois atletas na elite da divisão, com aspirações reais de lutar pelo cinturão até 61 kg do Ultimate: Deiveson Figueiredo e José Aldo. Mas a dupla de veteranos ex-campeões da organização pode, em breve, ganhar a companhia do promissor Jean Matsumoto.

Depois de estrear no maior evento de MMA do mundo com vitória, em abril deste ano, o jovem lutador de 25 anos subirá novamente no octógono neste sábado (19), para encarar o canadense Brad Katona, no UFC Vegas 99. Mesmo indo apenas para a sua segunda luta no Ultimate, Jean já é visto como uma das grandes promessas do peso-galo para o futuro. E no que depender de sua confiança, a expectativa criada sobre ele será cumprida.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Jean Matsumoto mostrou pés no chão ao reconhecer que ainda possui pontos a evoluir como lutador, mas prometeu fazer possível para alcançar o topo do peso-galo. Mais do que isso, o paulista tem como objetivo "dominar" seus rivais de divisão e reinar soberano. Porém, apesar da confiança na sua capacidade, o atleta prega cautela para não pular etapas no seu processo de desenvolvimento.